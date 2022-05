Jugendliche hatten sich mit Beil und Messer bewaffnet

Heppenheim. Nachdem die Polizei am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr von Zeugen darüber informiert worden war, dass eine Gruppe von 10 bis 15 Jugendlichen - zum Teil vermummt und mit Gegenständen bewaffnet - vom Bahnhof Heppenheim aus in Richtung Innenstadt unterwegs sei, wurden mehrere Streifenwagen der Polizei in Marsch gesetzt. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, wurde ein Teil der verdächtigen Gruppe durch Zivilkräfte in der Niemöllerstraße kontrolliert. Dabei wurden bei sieben Personen verschiedene Bewaffnungsgegenstände wie ein Fleischerbeil, Messer, ein angespitzter Schraubendreher und eine Hantelscheibe sichergestellt werden. Die Personen wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten überstellt.

Überdies erfolgten in der Innenstadt noch zahlreiche Identitätsfeststellungen von Personen, eine Zugehörigkeit zu der vorgenannten Gruppe konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Die Motivlage der Jugendlichen bedarf noch weiterer Ermittlungen. Neben Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Südhessen waren auch die Bundespolizei, die Polizeifliegerstaffel Hessen und eine Streife des Polizeipräsidiums Mannheim im Einsatz.