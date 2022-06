Gernsheim wirkte am verlängerten Wochenende – von Fronleichnam bis Sonntag – fast wie die jüngste Stadt Hessens: Rund 4000 Jugendliche prägten das Stadtbild und das Hafengelände, Anlass war der Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Auf dem Camp-Gelände, auf dem die Dauerteilnehmer in Zelten übernachteten, war die Evangelische Jugend Bergstraße mit 122

...