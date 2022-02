Jüdischer Friedhof und Synagoge Worms geöffnet

Worms. Seit kurzem ist der Alte Jüdische Friedhof „Heiliger Sand“ in Worms wieder für Individualbesucher zu den Winteröffnungszeiten erlebbar. In den Wintermonaten (November bis März) ist das Friedhofsgelände sonntags bis freitags jeweils von 9.30 bis 16 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist um 15.40 Uhr. In der Sommersaison (April bis Oktober) ist der Alte Jüdische Friedhof eine Stunde länger, bis 17 Uhr (letzter Einlass 16.40 Uhr), offen.

Da der Heilige Sand wie alle jüdischen Friedhöfe grundsätzlich während der jüdischen Feiertage und an Samstagen geschlossen bleibt, wird Besuchern empfohlen, sich vor einem Besuch über mögliche Schließtage zu informieren. Kurzfristige Änderungen bzw. Schließungen sind jederzeit möglich. Weitere Informationen dazu sind auf der Internetpräsenz der Stadtverwaltung Worms zu finden.

Die Wormser Synagoge ist zu den regulären Öffnungszeiten für Besucher geöffnet, in den Wintermonaten (November bis März) montags bis sonntags jeweils von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr. Ab April gelten wieder die Sommeröffnungszeiten (April bis Oktober) von 10 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr.

Ein Besuch des Synagogengartens und der Mikwe ist zurzeit aufgrund der laufenden archäologischen Untersuchungen nicht möglich. Diese dienen zur Vorbereitung der Sanierungsmaßnahmen, die für den Erhalt der Mikwe und der Synagoge notwendig sind. Über der archäologischen Ausgrabungsstätte wurde eine temporäre Dachkonstruktion errichtet, um diese vor Witterungseinflüssen zu schützen. red