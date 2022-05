Jubiläumsfest in Frankfurt zum 175. Jahrestag der deutschen Nationalversammlung

Frankfurt. Mit einem viertägigen Fest wird nächstes Jahr in Frankfurt der 175. Jahrestag der ersten deutschen Nationalversammlung in der Paulskirche gewürdigt. Die Innenstadt werde vom 18. bis 21. Mai ganz im Zeichen der Anfänge der deutschen Demokratie stehen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Das Paulskirchenfest soll unter anderem mit Theaterstücken, Konzerten und Sonderausstellungen gefeiert werden. Zum Auftakt im Rahmen eines Festakts wird auch Bundespräsident Frank Walter Steinmeier (SPD) erwartet. Am 18. Mai 1848 war in der Frankfurter Paulskirche zum ersten Mal ein gesamtdeutsches Parlament zusammengekommen, sie gilt daher als "Wiege der Demokratie".

