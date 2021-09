Johannes Mayer ist neuer "Botschafter der Bergstraße"

Bergstraße. Der Bürstädter Thomas Johannes Mayer (BILD: Künstleragentur) ist nicht nur ein äußerst erfolgreicher Opernsänger, der auf den großen Bühnen der Welt zu Hause ist, er trägt nun auch den Ehrentitel „Botschafter der Bergstraße“. Kürzlich verlieh Landrat Christian Engelhardt dem Bariton die Auszeichnung. Der Ernennung lag eine entsprechende Entscheidung des Kreisausschusses vom 12. Juli 2021 zugrunde.

Engelhardt betonte bei der Übergabe im Landratsamt: „Es ist uns allen eine Ehre, mit Ihnen einen höchst renommierten Opernsänger in die Reihe unserer Botschafter aufnehmen zu können – noch dazu einen, der in Wagner-Partien weltweit brilliert. Als gebürtiger Bensheimer, der in Bürstadt aufgewachsen ist, haben Sie im Kreis Ihre Wurzeln. Diese haben Sie nie gelöst, auch wenn Sie auf der ganzen Welt gastieren. Sie sind ein idealer Botschafter der Bergstraße und eine wunderbare Bereicherung.“

Mayer ist damit der 17. Botschafter der Bergstraße. Zuletzt hatte die ehemalige Deutsche Weinprinzessin Carolin Hillenbrand die Auszeichnung erhalten. Weitere Botschafter der Bergstraße sind Unternehmer und Stiftungsgründer Franz-Josef Fischer, die ehemaligen Deutsche Weinprinzessinnen Charlotte Freiberger, Caroline Guthier und Lisa Edling, Kanu-Weltmeisterin Nicole Reinhardt, Topmanager Jürgen Gromer, Medizin-Nobelpreisträger Harald zur Hausen, Fußballspieler Timo Hildebrand, die Original Blütenweg-Jazzer, Rennfahrer Reinhold Joest, Orgelvirtuose und Komponist Franz Lambert, Schauspieler Walter Renneisen, Fußballtrainer Klaus Schlappner, Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und Unternehmer Holger Zinke. red