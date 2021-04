Jetzt über 300 Corona-Todesfälle im Kreis Bergstraße

Wiesbaden/Bergstraße. Der Kreis Bergstraße muss drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 63-jährige Person aus Fürth, eine 79-jährige Person aus Heppenheim und eine 93-jährige Person aus Hirschhorn. Damit hat die Zahl der Corona-Todesfälle im Kreis die 300er Marke überschritten und liegt jetzt bei 301.

AdUnit urban-intext1

Außerdem wurden laut Mitteilung vom Dienstagabend im Kreis 87 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet, u. a. in Bensheim (13), Einhausen (1), Heppenheim (8), Lautertal (2), Lorsch (5) und Zwingenberg (1). An Einrichtungen aktuell betroffen sind derzeit u. a. je eine Kita in Bensheim und Heppenheim. Der Inzidenzwert für den Kreis wurde am Dienstagabend mit 148,27 angegeben. Die Zahl der Erstimpfungen im Bergsträßer Impfzentrum in Bensheim beträgt mittlerweile 40 879. Die Zweitimpfung wurde bisher 18 104 Mal verabreicht.

Hessenweit sind am Dienstag 571 weitere Coronavirus-Infektionen registriert worden. Die Zahl der Todesfälle stieg landesweit um 38. Der Inzidenzwert für Hessen betrug 156,1.

Das hessische Sozialministerium appelliert in einem Brief an die Eltern, ihre Kinder vorerst bis zum 9. Mai nur in Kitas und zu Kindertagespflegestellen zu schicken, „wenn es unbedingt notwendig ist“. Für das Kita-Personal gilt laut Elternbrief die Tragepflicht einer medizinischen Maske für die gesamte Dauer ihrer Tätigkeit. Allerdings gibt es dabei Ausnahmen aus gesundheitlichen oder pädagogischen Gründen.

AdUnit urban-intext2

Die Corona-Impfungen bei den Hausärzten in Hessen sind nach Einschätzung von Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) gut angelaufen. Die noch immer geringe Menge an Impfstoff bremse jedoch die positive Entwicklung: „Wir hoffen sehr, dass die Menge hier in der nächsten Zeit, wie durch den Bund angekündigt, signifikant erhöht werden kann.“ Die Menge der Präparate, die an die Praxen gingen, belief sich zu Beginn nur auf durchschnittlich etwa 20 Dosen pro Woche und Praxis.

Die Versorgungslage in den Krankenhäusern der Region spitzt sich unterdessen langsam zu. Laut Divi-Intensivbetten-Register kommen einzelne Kliniken bereits an die Grenzen. Diese bestehen nicht automatisch in der Anzahl der Betten, sondern in der oft nicht genügenden Kapazität beim Intensivpersonal. Die Patienten sind mittlerweile oft jünger, müssen wegen der aggressiven britischen Mutation aber oft länger beatmet werden, wenngleich ihre Überlebensprognosen etwas besser seien. red/kel/lhe

AdUnit urban-intext3