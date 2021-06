Jetzt steigt das Fußball-EM-Fieber

Na, seid ihr auch schon im Fußball-EM-Fieber? Viele Menschen in Deutschland haben sich am Anfang noch nicht so richtig für die Europameisterschaft interessiert. Das lag wohl auch daran, dass die deutsche Mannschaft ihr erstes Spiel gegen Frankreich verloren hat und dabei auch keinen ganz guten Eindruck gemacht hat.

Fred Fuchs © MM

Aber seit Samstag ist das anders: Mit 4:2 wurde gegen Portugal gewonnen. Und nicht nur das Ergebnis, sondern auch die viel bessere Spielweise der deutschen Mannschaft haben für neue Begeisterung gesorgt.

Die deutsche Mannschaft hat jetzt einmal verloren und einmal gewonnen. In ihrer Gruppe muss sie noch gegen Ungarn spielen. Danach steht fest, ob sie eine Runde weiterkommt. Es sieht sehr gut aus. Und danach wird es erst richtig spannend. Denn ab der nächsten Runde gibt es nur noch K. o.-Spiele: Nur noch der Gewinner eines Spiels kommt dann weiter. Der Verlierer scheidet sofort aus der Europameisterschaft aus. hol