Jeder kann Erste Hilfe leisten

Liebe Kinder, am Samstagabend kam es bei einem Fußballspiel in der Europameisterschaft zu einem Unglück. Im Spiel zwischen Dänemark und Finnland brach der dänische Spieler Christian Eriksen auf dem Platz zusammen. Zum Glück sind bei einem so großen Fußballspiel aber immer Sanitäter in der Nähe. Diese konnten den Spieler mit einer Herzdruckmassage versorgen, bis er ins Krankenhaus gebracht wurde.

Bei einer Herzdruckmassage unterstützt man mit den Händen das Herz einer bewusstlosen Person. Häufig ist es so, dass das Herz nach einem Unfall allein nicht mehr schlagen kann und Unterstützung von außen benötigt. Die Herzdruckmassage ist eine der Maßnahmen, die man der „Ersten Hilfe“ zuordnet.

Fred Fuchs © MM

Meistens ist es so, dass kein Arzt in der Nähe ist, wenn ein Unfall passiert. Dann müssen die Leute helfen, die gerade in der Nähe sind. Auch wenn sie das nicht so gut können, wie ein Arzt: Erste Hilfe leisten kann fast jeder.

Wer eine verletzte Person sieht und nicht hilft, der macht sich strafbar. Wer keine Erste Hilfe Maßnahmen kennt, kann trotzdem helfen. Das fängt schon dabei an, die Feuerwehr, die Polizei oder einen Krankenwagen zu rufen. Dafür wählt man einfach die 112. Das ist der Notruf für den Rettungsdienst. Zusätzlich kann man sich umschauen und nachsehen, ob andere Menschen in der Nähe sind, die helfen können.

Bis der Rettungsdienst dann da ist, leistet man weiter Erste Hilfe. Zum Beispiel kümmert man sich darum, dass der Verletzte in der richtigen Position liegt: in der stabilen Seitenlage. Aber auch wie man Erste Hilfe leistet, muss man lernen. Dafür gibt es besondere Kurse, in denen man beigebracht bekommt, wann und wie man helfen kann.

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.

