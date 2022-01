Jazzmusiker Eml Mangelsdorff gestorben

Frankfurt. Im Alter von 96 Jahren ist er noch aufgetreten, aber jetzt hat er das Saxofon zur Seite gelegt: Nach einem langen, dem Jazz geweihten Leben ist Emil Mangelsdorff in seiner Heimatstadt Frankfurt gestorben. Was bleibt, ist der lebensfrohe Drive in Kompositionen wie "The Grabtown Grapple". Mangelsdorff starb nach Informationen des Jazzinstituts Darmstadt am vergangenen Donnerstag. Die Bigband des Hessischen Rundfunks würdigte ihn als "einen der großen Wegbereiter des deutschen Jazz, der nicht zuletzt für Frankfurt wahnsinnig viel geleistet hat".

Emil Mangelsdorff war der ältere Bruder des Jazz-Musikers Albert Mangelsdorff (1928-2005), dessen Instrument der Wahl die Posaune war. Die beiden gingen musikalisch getrennte Wege, spielten aber auch immer wieder zusammen.

Seine erste Begegnung mit dem Jazz beschrieb Mangelsdorff nach Angaben der Frankfurter Bürgerstiftung einmal mit einem Erlebnis vor dem Radio seiner Eltern: "Da lief Louis Armstrong. Ich war geradezu elektrisiert, hatte einen Puls von 160 und wusste: Das ist es, das will ich auch machen!"