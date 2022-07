Jäger laden Kinder zum Ausflug ein

Bergstraße. Nach mehrjähriger coronabedingter Pause veranstaltet der Jagdklub St. Hubertus Bergstraße in diesem Jahr wieder vom 29. bis 30. Juli einen knapp zweitägigen Kinderausflug in den Sommerferien. Das Angebot ist für Kinder zwischen 10 und 14 Jahren gedacht und auf eine Teilnehmerzahl von 20 Kindern begrenzt. Die Teilnahme sowie Essen und Getränke sind kostenlos, der Jagdklub freut sich jedoch über jede Spende, die zur Deckung der Kosten beiträgt.

Startpunkt der Wanderung ist der Parkplatz unterhalb der Starkenburg-Sternwarte in Heppenheim (Treffpunkt 10 Uhr am Freitag, 29. Juli). Ziel der Wanderung ist der Bergtierpark Fürth-Erlenbach. Die 13 Kilometer lange Wanderung unter Leitung des erfahrenen Revierförsters und Waldpädagogen Jens-Uwe Eder aus Fürth führt durch den Heppenheimer Wald, wo an der Jägerrast eine größere Pause mit diversen Spielen eingelegt werden wird. Den Weg führen die Kinder mit Kompassen an, die sie zu Verfügung gestellt bekommen.

Eine Nacht im Bergtierpark

Im Bergtierpark werden die Teilnehmer die Nacht in dort aufgebauten Tipis verbringen. Mädchen und Jungs können in den Tipis getrennt untergebracht werden. Am Samstag, 30. Juli, ab 10 Uhr können die Kinder wieder im Bergtierpark in Fürth-Erlenbach abgeholt werden. Unterstützt wird Revierförster Eder durch weitere Betreuer, die ebenfalls bei der Wanderung dabei sind.

Karten- und Knotenkunde

Unterwegs wird den Kindern und Beteuern immer etwas Neues, Spannendes ins Auge fallen, was dann unter fachmännischer Anleitung genauer untersucht werden wird. Als einer der Höhepunkte wird im Bergtierpark eine Nachtwanderung ohne Lichter und Lampen auf dem Programm stehen. Weitere Programmpunkte sind neben dem Wandererlebnis selbst Kartenkunde, Knotenkunde, Tiere in Feld und Wald sowie Spiele im Wald.

Mitzubringen sind Rucksack, wetterfeste Kleidung, Waschzeug, Handtuch, Schlafsack, Iso-Matte oder Luftmatratze sowie eigene Medikamente. Messer sind erlaubt, müssen aber angemeldet werden.

Vor der Teilnahme an der Wanderung bittet der Jagdklub aus aktuellem Anlass um Durchführung eines Corona-Tests. red

Info: Anmeldung und weitere Infos: www.bergstraesser-jagd.de