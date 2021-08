Jackstein führt jetzt die Bergsträßer Frauen-Union

Bergstraße. In neuer personeller Konstellation will die Frauen-Union im Kreis Bergstraße ihr Wirken in Politik und Gesellschaft fortführen. Im Rahmen einer pandemiekonformen Mitgliederversammlung wurde in der Mehrzweckhalle in Einhausen Petra Jackstein aus Bensheim (BILD: Frauen-Union) zur neuen Vorsitzenden der Bergsträßer Frauen-Union gewählt. Sie übernimmt die Nachfolge von Gabriele Schmerse aus Lampertheim, die durch ihren Wegzug nach Norddeutschland das Amt der Vorsitzenden aufgeben musste.

© Frauen-Union

Glückwünsche der Landes-Chefin

Petra Jackstein zur Seite stehen als neue Stellvertreterinnen Lena Molitor aus Bürstadt und die Kreisvorsitzende der Jungen Union, Katharina Wagner aus Mörlenbach). Die Schriftführung bleibt in den bewährten Händen von Viola Just-Franke aus Bensheim. Marion Rauscher aus Heppenheim wird als Mitgliederbeauftragte tätig sein.

Der Vorstand wird komplettiert durch die Beisitzerinnen Valeria Christ aus Zwingenberg, Lisa Galvagno aus Lampertheim, Hannelore Glab, Kerstin Grabelus, Alexandra Schmitt (alle aus Lorsch) sowie Frederike Heinz und Ingrid Schich-Kiefer (beide aus Bensheim).

Eine der ersten Gratulantinnen war Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz, die als Landesvorsitzende der Frauen-Union Hessen die Sitzung leitete. Sie freue sich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand und wünsche ihm viel Erfolg, sagte Stolz und sicherte ihre Unterstützung zu.

Vorstand breit aufgestellt

In ihrem Grußwort betonte CDU-Landtagsabgeordnete Birgit Heitland aus Zwingenberg, dass die CDU vor allem die Familien in den schwierigen Zeiten der Pandemie nicht allein gelassen habe. „Die Landespolitik hat erfolgreich dafür gestritten, dass die Betreuungsmöglichkeiten für die Kleinsten aufrecht erhalten blieben und Eltern einen Ausgleich für Kita-Gebühren erhalten. Gemeinsam mit dem Bund haben wir über 300 Millionen Euro für die Schaffung neuer Kita-Plätze zur Verfügung gestellt.“

„Im Vorstand sind jetzt alle Altersklassen vertreten, es gibt verschiedene Berufsgruppen und unsere Vorstandsmitglieder kommen aus den verschiedenen Teilregionen der Bergstraße“, stellt Petra Jackstein abschließend fest. „Dies sind gute Voraussetzungen, um mit den Frauen aus dem Kreis Bergstraße in den Dialog zu treten, ihre politischen Interessen zu verfolgen und zu vertreten.“ red