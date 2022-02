Italienischkurse in drei Variationen

Bergstraße. Italienischkenntnisse sind in Italien hilfreich – jetzt ist die Zeit, um sprachlich vorzusorgen. Drei Angebote stehen bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs) zur Auswahl. Im Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium gibt es einen klassischen Anfängerkurs dienstags, in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr ab dem 15. Februar.

Einen weiteren Anfängerkurs gibt es speziell für Schüler, die entweder Urlaub oder einen Schüleraustausch planen – dieser Kurs läuft vom 19. Februar an samstags in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr in Lorsch, dort im Kvhs-Schulungszentrum (Römerstraße 16).

Für alle, die zum Lernen den gewissen Kick brauchen, eignet sich Italienisch mit Musik. Statt mit einem Buch wird in diesem Kurs mit Songtexten gearbeitet – immer dienstags in der Zeit zwischen 19.30 und 21 Uhr ab dem 22. Februar im Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim. red

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 172960, oder online www.kvhs-bergstrasse.de