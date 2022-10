Bergstraße. Italien ist ein beliebtes Urlaubsland, das in der Landessprache noch mehr Genuss verspricht. Bei der Kreisvolkshochschule (Kvhs) läuft ab Mittwoch, 5. Oktober, von 19.30 bis 21 Uhr ein zusätzlicher Anfängerkurs, der nicht im Programmheft steht – Unterricht ist im Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim. Auch in der zweiten Kurswoche (12. Oktober) sind neu hinzukommende Teilnehmer willkommen. red

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 / 172960, oder online www.kvhs-bergstrasse.de