Bergstraße. Unangemeldete Besuche von Vertriebsvertretern des Telefon- und Internetanbieters Telekom haben kürzlich bei einigen Hausbewohnern in der Region für Unmut gesorgt.

Wie etwa eine Bensheimer Leserin dieser Zeitung mitteilte, klingelte kürzlich ein solcher Vertreter abends gegen 20.30 Uhr an ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus. Der Besucher gab sich als Dienstleister im Auftrag der Telekom zu erkennen und bat, in die Wohnung eingelassen zu werden. Die Begründung: Es gebe eine Störung, die sich eventuell mit einem Glasfaseranschluss beheben lasse. Deshalb wollte der Besucher den Internet-Router in Augenschein nehmen – um zu klären, ob er dafür ausgelegt ist.

Den Hinweis der Hausbewohnerin, sie sei überhaupt keine Kundin der Telekom, beantwortete der Mann demnach mit dem Angebot, dass sich dies ändern lasse. Ihr sei aber gar keine Störung aufgefallen, sagte die Leserin dieser Zeitung.

Von Haustür zu Haustür?

Die Leserin ließ den Vertreter nicht in die Wohnung und schickte ihn weg. Verärgert ist sie trotzdem. „Wir schränken uns ein und arbeiten nur noch von zu Hause aus und die Telekom schickt hier einfach Leute von Haustür zu Haustür?“, fragt sie sich. Zumal der Vertreter seinen Mundschutz lässig am Kinn getragen habe.

Zu dem Ärger über die Nachlässigkeit bei der Einhaltung der Corona-Regeln kam auch noch Verunsicherung darüber hinzu, ob der Mann tatsächlich im Auftrag der Telekom unterwegs oder ein Trickbetrüger sei. Einen Ausweis habe er nicht offen getragen, sagt die Bensheimerin. Als sie ihn danach fragte, habe er in seinen Taschen herumgekramt und angekündigt, ihn vorzuzeigen, dies aber im weiteren Verlauf des Gesprächs unter den Tisch fallen lassen. Eine Nachfrage der Frau bei der Telekom habe jedoch ergeben, dass das Unternehmen Ranger – ein Vertriebspartner der Telekom – tatsächlich zu jener Zeit Vertreter ins besagte Haus geschickt habe.

Gegenüber dieser Zeitung bestätigte eine Sprecherin des Dienstleisters, dass Mitarbeiter in Bensheim unterwegs gewesen seien: „Weil mehr Menschen seit Beginn der Pandemie im Homeoffice arbeiten, ist die Nachfrage nach reibungslos funktionierenden Homeoffice-Lösungen deutlich gestiegen. Wir möchten weiterhin Service und Beratung vor Ort gewährleisten und so zu einem funktionierenden Homeoffice beitragen“, begründet sie die Praxis des Unternehmens.

Vorgehen ist nicht strafbar

Grundsätzlich führten alle autorisierten Vertriebsmitarbeiter einen Ausweis – offen, in Brusthöhe sichtbar – sowie ein Autorisierungsschreiben mit sich. Angesprochen auf den fehlenden Mundschutz, betonte sie, Ranger nehme seine Verantwortung hinsichtlich Arbeits- und Gesundheitsschutz sehr ernst und halte seine Mitarbeiter an, die Hygienevorschriften einzuhalten. „Selbstverständlich bleibt es die eigene Entscheidung des Kunden, ob die Haustür überhaupt geöffnet und ein Beratungsgespräch geführt wird“, betont die Sprecherin.

Eine Aussage, die bei der Hausbewohnerin für Kopfschütteln sorgt. „Dann sind also die Hausbewohner selbst schuld, wenn sie an die Tür gehen, wenn es klingelt?“, fragt sie sich.

Eine Nachfrage dieser Zeitung beim Polizeipräsidium Südhessen ergab, dass derzeit keine Beschwerden oder Anzeigen über derartige Hausbesuche vorliegen. Das geschilderte Vorgehen sei in dieser Form auch nicht strafbar, wenn den Hausbewohnern kein finanzieller Schaden entstehe, sagte eine Sprecherin. kbw