  Inzidenzwert jetzt bei 61,3

Darmstadt. Wie das Gesundheitsamt der Stadt Darmstadt mitteilt, ist nach zwei Wochen der relativen Stagnation nun wieder ein moderater Anstieg der Fallzahlen in Darmstadt zu beobachten. Diese Entwicklung deckt sich mit der Entwicklung in Hessen. Für die Wissenschaftsstadt Darmstadt sind für Montag (01.03) zwei laborbestätigte Fälle von Covid-19 dazugekommen, so dass kumuliert nun 4021 laborbestätigte Fälle in Darmstadt registriert sind. 3812 davon betrachtet das Gesundheitsamt als wieder genesen. Die Inzidenz liegt bei 61,3.

In den Darmstädter Kliniken bleibt die Situation angespannt. Während die Intensivkapazitäten im Versorgungsgebiet 6 weiterhin ausgelastet sind, nehmen die stationären Aufnahmen auf den Normalstationen wieder leicht zu. Auf Normal- und Intensivstation befinden sich im Klinikum Darmstadt 18 (17), im Elisabethenstift 11 (3) und im Alice-Hospital 7 (0) Patientinnen und Patienten mit Covid-19.