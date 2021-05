Inzidenz nähert sich der 50

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Der Kreis Bergstraße muss einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 67-jährige Person aus Zwingenberg. Für das gesamte Pfingstwochenende (Samstag bis Montag) wurden für den Kreis 29 neue bestätigte Corona-Fälle registriert, u. a. in Bensheim (2) und Heppenheim (4). Der Inzidenzwert für die Region lag am Montag laut Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 55,9; am Sonntag hatte er noch 58,4 betragen.

AdUnit urban-intext1

Im Impfzentrum des Kreises sind mittlerweile (Stand Sonntag) 75 964 Erstimpfungen und 28 417 Zweitimpfungen erfolgt. Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 31 Betten belegt – davon drei mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; einer von ihnen muss invasiv beatmet werden.

Keine Stufe 2 in Darmstadt-Dieburg

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg hat den Sprung in die zweite Lockerungsstufe vorerst verpasst. Nach vier Werktagen in Folge mit einer Corona-Inzidenz von unter 50 lag der Wert am Samstag (der als Werktag zählt) wieder knapp über dieser Marke. Damit sind die erforderlichen fünf Werktage in Folge nicht erreicht; das Zählen muss am heutigen Dienstag von vorne beginnen.

Polizeieinsätze in Darmstadt

In Darmstadt musste die Polizei am Pfingstwochenende gleich zweimal zur Orangerie ausrücken. Dort kam es nicht nur zu Verstößen gegen die Corona-Regeln, sondern auch zu aggressiven Beleidigungsrufen gegen die Beamten, Flaschenwürfen und Festnahmen.

AdUnit urban-intext2

Hessenweit ist die Corona-Inzidenz am Montag weiter leicht auf jetzt 74,1 gesunken. Es wurden im gesamten Bundesland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 175 neue Infektionen registriert; damit sind es nunmehr 283 870 seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Todesfälle stieg um 2 auf insgesamt 7212.

Zahlreiche Termin-Stornierungen

Von den rund 1,85 Millionen Erstterminen für eine Corona-Schutzimpfung, die über die zentrale Plattform des Landes Hessen bislang vergeben wurden, sind knapp 22,3 Prozent storniert worden. Das teilte das Innenministerium in Wiesbaden auf dpa-Anfrage mit. Die höchste Storno-Quote hat das Vakzin des Herstellers Astrazeneca mit 34,3 Prozent, gefolgt von Moderna mit 21,9 Prozent und Biontech mit 17,3 Prozent.

AdUnit urban-intext3

In Deutschland wird verstärkt über Impfungen von Jugendlichen und Kindern nachgedacht. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) forderte einen entsprechenden Fahrplan. „Ich möchte, dass vor allem nach den Sommerferien überall der Schulbetrieb wieder relativ normal beginnen kann. Dafür wäre es sehr hilfreich, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler geimpft wären“, sagte sie dieser Redaktion. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor Corona-Impfungen für Schüler bis Ende August in den Raum gestellt.

AdUnit urban-intext4

Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) will noch im laufenden Monat über die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Hersteller Biontech und Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren entscheiden. Der US-Pharmahersteller Moderna strebt Ähnliches an.

Für einen möglichst unbeschwerten Sommer hat Gesundheitsminister Spahn als Zielmarke eine Inzidenz von unter 20 ausgegeben. „Konzerte im nicht voll besetzten Olympiastadion oder im Park mit Tests und Abstand sind aus heutiger Perspektive drin.“ Man habe, so Spahn, aus dem vergangenen Sommer gelernt. „Damals haben die Auslandsreisen, häufig Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan, phasenweise rund 50 Prozent der Neuinfektionen ausgelöst. Das müssen wir in diesem Jahr verhindern.“ red/dpa