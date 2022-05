Inzidenz liegt über dem Landesschnitt

Wiesbaden/Bergstraße. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus geht im Kreis Bergstraße kontinuierlich zurück – allerdings nicht so schnell wie im Landesdurchschnitt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete für die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Bergstraße für Mittwoch einen Wert von 409,9.

Während etwa die Hälfte der Landkreise und kreisfreien Städte in Hessen die Marke von 350 unterschritten hat, zählt der Kreis Bergstraße noch nicht dazu – anders als die beiden angrenzenden Kreise Groß-Gerau (308,9) und Odenwaldkreis (273,9). Auch der Rhein-Neckar-Kreis (292,9) und Worms (244,4) haben niedrigere Werte.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 37 Betten belegt – allerdings keines davon mit einem an Covid-19 infizierten Patienten.

4382 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 1 844 191. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 346,5. Insgesamt 10 096 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 16 mehr als am Vortag. red