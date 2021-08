Inzidenz in Hessen nun bei 20,3 - 205 neue Corona-Fälle

Wiesbaden. Mit 205 neuen Corona-Infektionen binnen eines Tages in Hessen ist die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 20,3 gestiegen. Das ging aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin hervor (Stand: Samstag 3:14 Uhr). Am Vortag hatte die Inzidenz noch bei 20,0 gelegen. Nach wie vor lag der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen aber in allen Regionen des Landes unter der Marke von 35, ab der das hessische Corona-Bekämpfungskonzept strengere Regeln vorsieht. Auf die höchste Sieben-Tage-Inzidenz kam nach den jüngsten Zahlen des RKI Wiesbaden mit 32,0.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Zahl der Toten gab das RKI mit nunmehr 7593 an. Nach Zahlen des Divi-Registers der Intensivmediziner (Stand Samstag, 9.19 Uhr) werden in Hessen derzeit 48 Menschen mit Covid-19 behandelt, beatmet werden müssen 20.