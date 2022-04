Inzidenz in Hessen leicht gesunken

Wiesbaden. Die Corona-Inzidenz in Hessen ist laut RKI am Sonntag leicht gesunken und betrug 1438,2 (Vortag: 1493,6). Es wurden 6762 weitere Infektionen und vier Todesfälle gemeldet. Die Hospitalisierungsinzidenz lag nach Angaben Sozialministeriums bei 6,67 (Vorwoche: 7,04). Diese Zahl gibt an, wie viele Patienten bezogen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gekommen sind.

Auf den Intensivstationen hessischer Kliniken lagen nach Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zuletzt 151 erwachsene Patienten mit Covid-19. Von ihnen mussten 59 beatmet werden. Seit Beginn der Pandemie gab es im Bundesland 1 474 222 nachgewiesene Corona-Infektionen, 9637 Menschen starben an oder mit Covid-19. dpa

