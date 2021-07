Inzidenz im Kreis steigt leicht an

Wiesbaden/Bergstraße. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen im Kreis Bergstraße ist wieder leicht angestiegen und lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Freitag bei 4,1. Am Vortag hatte sie bei 3,7 gelegen. Für den Freitag meldete das Bergsträßer Landratsamt vier neue Infektionen, davon zwei in Bensheim und je eine in Lampertheim und Fürth. In Bergsträßer Krankenhäusern werde derzeit noch ein Patient mit einer bestätigten Infektion behandelt, heißt es weiter. Insgesamt befinden sich demnach drei Bergsträßer in Krankenhäusern inner- oder außerhalb des Kreises.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 30 Betten belegt. Mit Covid-19 infizierte Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, gibt es derzeit nicht. Unterdessen hat das Team des Bergsträßer Impfzentrums bis Donnerstag 81 763 Erstimpfungen verabreicht sowie 64 876 Zweitimpfungen, heißt es vom Kreis weiter.

Hessenweit sind binnen 24 Stunden 60 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts vom Freitag hervor. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich auf 7538. Die landesweite Inzidenz sank von 7,4 auf 7,0.

In Hessen können alle Menschen nach einer Erstimpfung mit Astra-Zeneca künftig als zweite Spritze den Biontech- oder Moderna-Impfstoff erhalten. Nach der jüngsten Empfehlung der Ständigen Impfkommission ändert Hessen seine Praxis in den Impfzentren. Das teilte das Sozialministerium mit. Diese „Kreuzimpfung“ soll nach aktuellen Studien besser gegen die Delta-Variante des Coronavirus schützen, wie das Ministerium erläuterte. red/dpa

