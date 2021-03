Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Um Ostern könnte laut einer Prognose des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Wochenende die bundesweite Corona-Lage düsterer werden als zu Weihnachten. Für die Woche nach den Ostertagen erwartet das RKI sogar eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von über 300. Droht damit der nächste harte Lockdown?

Hintergrund für die Prognose ist die Ausbreitung der hochinfektiösen Virusmutationen. Seit Anfang Januar beobachten die Experten bei der britischen Variante B.1.1.7 einen stetig ansteigenden Trend der Sieben-Tage-Inzidenz: Alle zwölf Tage habe sich diese verdoppelt. Noch zeigt sich nicht das ganze Ausmaß der Entwicklung, weil die Mutationen sich noch nicht komplett durchgesetzt haben. Ihr Anteil aber steigt: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geht davon aus, dass bei den aktuellen Ansteckungen der Anteil der mutierten Viren bereits bei 70 Prozent liegt.

Am Sonntag haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI binnen eines Tages 10 790 Corona-Neuinfektionen gemeldet – 2687 mehr als noch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte bundesweit auf 79 (Vortag: 76,1). Am Sonntag vor einer Woche hatte sie noch bei 66,1 gelegen. Zudem wurden am gestrigen Sonntag innerhalb von 24 Stunden 70 weitere Todesfälle verzeichnet.

Im Kreis Bergstraße wurden am Wochenende insgesamt 72 neue bestätigte Corona-Fälle registriert, u. a. aus Bensheim (6), Einhausen (1), Heppenheim (2), Lautertal (3), Lindenfels (1) und Lorsch (3). Die britische Mutationsform konnte mittlerweile 302 Mal im Kreis nachgewiesen werden. Weitere Todesfälle wurden nicht bekannt. Der Inzidenzwert stieg weiter auf jetzt 90,0.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 35 Betten belegt – davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

In Hessen sind am Wochenende insgesamt 1978 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Der Inzidenzwert lag landesweit am Sonntag bei 84,0; auch er stieg damit weiter an (zuvor 81,3). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich am Wochenende demnach insgesamt um 24 auf 6035 im Bundesland.

In den Regionen wies die Stadt Offenbach mit 178,8 die höchste Inzidenz auf. Über dem Wert von 100 lagen auch der Lahn-Dill-Kreis mit 137, der Landkreis Offenbach (123,1), der Landkreis Fulda (107,6) und der Main-Kinzig-Kreis (107,5). Am niedrigsten war die Inzidenz im Schwalm-Eder-Kreis mit 23,4.

Bis einschließlich Freitag wurden in Hessen nach Angaben des RKI 467 388 erste Impfungen und 200 909 zweite Impfungen gegen das Corona-Virus verabreicht. red/dpa