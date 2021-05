Inzidenz im Kreis knapp über 100

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Im Kreis Bergstraße ist in den Geschäften ab Sonntag wieder das Terminshopping „Click & Meet“ erlaubt. Der Inzidenzwert (die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage, bezogen auf 100 000 Einwohner) lag gestern am fünften Tag in Folge unter 150, so dass nicht mehr die „Stufe 150“ der „Bundes-Notbremse“ gilt. Dann kann nicht mehr nur bestellte Ware abgeholt, sondern mit einem aktuellen negativen Testergebnis nach Terminvereinbarung auch vor Ort eingekauft werden. Laut einer entsprechenden Mitteilung des hessischen Sozialministeriums gilt die neue Regelung ab Sonntag 0 Uhr.

Das Landratsamt meldete gestern für den Kreis 38 Corona-Neuinfektionen, das sind 16 weniger als am Freitag der vergangenen Woche. Die meisten neuen Fälle gab es in Viernheim (7) und Lampertheim (6), betroffen sind außerdem unter anderem Lorsch (5), Bensheim (4), Heppenheim (3), Einhausen und Zwingenberg (je 2). Mindestens je einen neuen positiven Fall gibt es unter anderem in zwei Gemeinschaftsunterkünften in Lorsch.

Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage wurde vom Landratsamt mit 304 angegeben. Daraus ergibt sich eine Inzidenz von 112,13, dieser Wert wird heute auf etwa 106 zurückgehen. Liegt die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 100 (was im Kreis bei einer Neuinfektions-Zahl von maximal 271 pro Woche der Fall ist), können Einschränkungen der „Stufe 100“ der „Bundes-Notbremse“ gelockert werden, zum Beispiel für private Kontakte, Freizeit- und Sportmöglichkeiten oder die Öffnung von Geschäften. Außerdem kann die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben werden.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 35 Betten belegt – davon sieben mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; einer von ihnen muss invasiv beatmet werden.

Hessenweit haben sich weitere 1336 Menschen nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Das geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag hervor. Der Inzidenzwert geht demnach weiter zurück und lag landesweit bei 128,6 nach 133,3 am Vortag. Außerdem meldete das RKI weitere 19 Todesfälle in Hessen im Zusammenhang mit dem Virus.

500 000 Impfungen bei Ärzten

Die niedergelassenen Ärzte in Hessen haben mittlerweile rund 500 000 Corona-Impfdosen verimpft. Damit habe sich das Tempo beim Impfen im Land deutlich erhöht, erklärte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne). Die Praxen können die Impfstoffe von Biontech und Astrazeneca über die Apotheken vor Ort bestellen.

Die Impfquote bei den Erstimpfungen liegt in Hessen mittlerweile bei 30,8 Prozent. Die Impfquote bei den Zweitimpfungen betrage 8,2 Prozent, teilte das Gesundheitsministerium unter Berufung auf Zahlen des RKI mit.

Der Darmstädter Oberbürgermeister Jochen Partsch ist „vorsichtig optimistisch, dass wir bei einem weiterhin verantwortungsvollen Umgang aller mit der momentanen Situation demnächst unter die Inzidenz von 100 gelangen könnten“. Von Montag bis Freitag dieser Woche kamen in Darmstadt 145 neue Covid-19-Fälle hinzu, in der vergangenen Woche waren es noch 180 neue Fälle. Aktuell liegt die Inzidenz für Darmstadt bei 105,1. kr/red/dpa