Inzidenz im Kreis Bergstraße verändert sich kaum

BAnane streitet Mit oder ohne Corona-Regeln an der Bergstraße leben?

Im Laufe der vergangenen Wochen wurden immer mehr Lockerungen bezüglich der Corona-Maßnahmen getroffen. Schüler müssen zum Beispiel keine Masken mehr tragen, weder im Unterricht noch auf den Gängen. Und auch beim Einkaufen kann man darauf verzichten. Wer aber an der Bergstraße unterwegs ist, der sieht trotzdem immer wieder Menschen, die Maske tragen, auch an Orten, an denen sie es offiziell gar nicht mehr müssten – im Supermarkt oder beim Bäcker zum Beispiel. Deswegen haben wir von der BAnane uns gefragt, was in der aktuellen Situation aus unserer Sicht besser ist: weiterhin auf Corona-Regeln setzten, oder doch lieber auf sie verzichten? Antonia Ehnes {furtherread} {element}

