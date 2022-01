Inzidenz im Kreis Bergstraße steigt deutlich auf 430,6

Der Kreis Bergstraße dürfte ab Freitag (14.) zu den Hotspot-Regionen in Hessen gehören. Die Inzidenz im Kreis stieg am Donnerstag (13.) laut Robert-Koch-Institut deutlich auf 430,6. Am Mittwoch (12.) hatte sie noch bei 386,0 gelegen. Damit ist die kritische Marke von 350 bereits an zwei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten. Sollte dies am Freitag erneut der Fall sein, treten die Hotspot-Regelungen mit zusätzlich verschärften Bestimmungen in Kraft. Näheres wird in einer Verordnung geregelt, die die Kreisverwaltung dann veröffentlichen wird und die auf den Landesregelungen basiert.

Laut Deutscher Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) sind im Kreis derzeit von 39 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 34 Betten belegt - davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; zwei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Auch hessenweit deutlicher Anstieg

Hessenweit sind binnen 24 Stunden fast 8000 neue Corona-Infektionen und ebenfalls teils deutliche Anstiege bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Kommunen registriert worden. Am Donnerstag stieg die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 468,2 nach 417,6 am Vortag. In der größten Stadt Frankfurt gab es bei diesen Wert einen Anstieg von 666,5 auf 795,8.

Innerhalb eines Tages wurden im Bundesland 7895 Neuinfektionen sowie 15 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Seit Beginn der Pandemie gab es damit 526 589 Corona-Fälle in Hessen. 8661 Menschen starben an oder mit dem Erreger.

Der wichtige Wert zur Einschätzung der Pandemie-Lage, die Hospitalisierungsinzidenz, lag nach Angaben des Sozialministeriums am Donnerstag bei 3,05 nach 3,11 am Vortag.