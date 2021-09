Inzidenz im Kreis Bergstraße ist leicht gesunken: 98,5

Bergstraße/Wiesbaden. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Bergstraße ist leicht gesunken und beträgt nach Angaben des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Freitag 98,5 (Donnerstag: 101,1).

Wie die Pressestelle des Landratsamtes mitteilt, sind am Freitag 50 neue Corona-Infektionen bekannt geworden, sie stammen unter anderem aus Bensheim (11), Heppenheim (7), Lautertal (4) und Lorsch (2). Weitere Todesfälle gab es nicht zu beklagen, ihre Zahl beträgt 337. Wie der Kreis Bergstraße weiter berichtet, sind seit dem Ausbruch der Pandemie 12 416 Infektionsfälle registriert worden, davon gelten 11 486 als Genesene.

In den Bergsträßer Krankenhäusern werden Stand Freitag zwölf Corona-Patienten mit einer festgestellten Infektion behandelt, bei drei weiteren besteht ein Verdacht. Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 36 Betten belegt – davon drei mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen ein Patient eine intensivmedizinische Behandlung benötigt.

1296 weitere Infektionen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 319 332. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 109,8. Insgesamt 7660 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind acht mehr als am Vortag. red/dpa

