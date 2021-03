Wiesbaden/Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind nach Angaben der Pressestelle des Landkreises am Wochenende 68 neue Coronavirus-Infektionen bekannt geworden. Die neuen Fälle stammen unter anderem aus Bensheim (11), Einhausen (2) Heppenheim (8), Lindenfels (3) und Lorsch (3). Damit sind seit Beginn der Pandemie 8118 Infektionsfälle registriert worden.

In den Bergsträßer Krankenhäusern werden zurzeit 21 Patienten mit einer Infektion behandelt, bei vier liegt ein Verdacht vor. Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 301 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 111,02 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Die Zahl der Infektionen mit Virusmutationen hat sich um 18 auf 620 erhöht. Der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) zufolge waren Sonntag im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 33 Betten belegt – davon sieben mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; drei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

In Hessen sind binnen eines Tages erneut mehr als 1000 neue Corona-Infektionen registriert worden. Wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) von Sonntag hervorgeht, wurden 1021 neue Fälle gemeldet. Die Inzidenz kletterte auf 114,3 nach zuvor 112,8.

Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg in Hessen um drei auf nun insgesamt 6145. Seit Beginn der Pandemie wurden in Hessen 205 734 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Die Zahl der Genesenen gab das Robert Koch-Institut mit rund 185 200 an.

Unter den hessischen Regionen wiesen dem RKI zufolge 14 Städte und Kreise eine Inzidenz von mehr als 100 auf. An Spitze lag der Landkreis Hersfeld-Rotenburg (207,9). Am niedrigsten war die Inzidenz in Darmstadt und im Schwalm-Eder-Kreis mit einem Wert von 60,7.

Auf Hessens Intensivstationen lagen nach Divi-Daten 299 Covid-19-Patienten, 143 von ihnen wurden beatmet. 1668 von 1941 verfügbaren Intensivbetten waren belegt, auch von Menschen mit anderen Krankheiten. dpa/red