Interesse an Öko-Landbau in Hessen gestiegen

Wiesbaden. Im Jahr 2020 hat es einen Zuwachs an landwirtschaftlichen Öko-Betrieben ist Hessen gegeben. Wie das Umweltministerium auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion in Wiesbaden mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 63 zusätzliche Ökolandbau-Höfe gezählt. Im Jahr zuvor habe die Steigerung lediglich bei 21 Öko-Betrieben gelegen. „Der Anstieg zeigt, dass es grundsätzlich ein großes Interesse an Ökolandbau gibt“, teilte das Umweltministerium mit. Darüber hinaus gäbe es keinen speziellen Grund.

