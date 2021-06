Interaktive Karte bietet Daten zu Bevölkerung und Altersstruktur

Hessen. Auf einer interaktiven Karte im Internet kann sich jeder Einwohner in Hessen darüber informieren, wie viele Menschen in seiner Region leben. Mit dem Stichtag 31. Dezember 2020 gibt es auch Daten über die Altersstruktur der Bevölkerung, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. In Hessen lebten Ende vergangenen Jahres rund 6,29 Millionen Menschen. Davon hatten laut Landesamt 5,23 Millionen (83,1 Prozent) die deutsche Nationalität, 1,06 Millionen (16,9 Prozent) hatten eine andere Nationalität.

