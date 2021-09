Insgesamt 46 neue bestätigte Corona-Fälle am Wochenende im Kreis Bergstraße

Für den Kreis Bergstraße sind am Wochenende insgesamt 46 neue bestätigte Corona-Fälle registriert worden: 37 am Samstag, 9 am Sonntag. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kamen nicht hinzu. Dies geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts hervor.

Bergstraße/Wiesbaden. Die Fälle verteilen sich insgesamt auf Bensheim (12), Heppenheim (10), Viernheim (7), Mörlenbach (6), Fürth (4), Lampertheim (2), Bürstadt (2), Lorsch (1), Biblis (1) und Rimbach (1). Der Inzidenzwert für den Kreis, der am Samstag noch 99,3 betragen hatte und damit den zweiten Tag in Folge unter 100 lag, stieg am Sonntag wieder auf jetzt 106,3.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 37 Betten belegt – davon drei mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; einer von ihnen muss invasiv beatmet werden.

Hessenweit ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Wochenende um 1860 gestiegen (Samstag: 993, Sonntag: 867). Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich um zwei (Samstag: 1, Sonntag: 1) auf jetzt 7662, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorging. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 105,3. Am Samstag hatte sie noch 106,3 betragen.