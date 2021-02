Bergstraße. Ein positives Fazit zog Willi Billau, Vorsitzender des Regionalbauernverbandes (RBV) Starkenburg, am Ende der Landwirtschaftlichen Woche Südhessen, die wegen der Pandemielage 2021 erstmals in ungewohnter Form mit wechselnden Online-Seminaren stattfand. So waren die insgesamt zehn Veranstaltungen und Diskussionsforen zum Teil besser besucht als vergleichbare Präsenz-Vorträge in den vergangenen 24 Jahren.

Das Spektrum der digitalen Angebote rund um die Landwirtschaft war, wie üblich, breit gefächert und reichte weit über den eigenen Tellerrand hinaus. So stellten der Bezirkslandfrauenverein Heppenheim und der Landfrauenverband Hessen beispielsweise Land und Landwirtschaft in Finnland vor, und die Starkenburger Jungzüchter machten sich gemeinsam mit dem RBV Starkenburg Gedanken, was Bauernfamilien in Zukunft anders machen können. Mentaltrainerin Kathrin Laborda informierte über Stressbewältigung und Landwirt Peter Seeger warf ein Blick auf die Initiative Tierwohl.

Am letzten Tag der Landwirtschaftlichen Woche standen erneut Raubbau und Zerstörung von Ackerflächen und Felder durch Neubau von Logistikzentren vor den Stadttoren, durch Neubaugebiete und Straßenbau auf der Agenda – ein Thema, das nicht nur die südhessischen Bauern umtreibt. „Kontraproduktiv“ nannte Ingrid Hagenbruch vom Bundesbündnis Bodenschutz in ihrem Impulsvortrag „Gemeinsam Boden bewahren – Erde erhalten“ den Verlust an Böden als Ernährungsgrundlage und Produktionsbasis für Landwirte.

Den „dramatische Flächenverbrauch“ sieht sie als Mitverursacher für eine drohende Klimakatastrophe: „Wir regen uns über die Abholzungen im brasilianischen Regenwald auf, und vor unserer Haustür werden täglich bis zu 60 Hektar Land für Siedlungs- und Verkehrsfläche zerstört – so viel wie zirka 90 Fußballfelder. Auch in Südhessen. Wenn wir so weitermachen, gibt es in 82 Jahren keine Äcker mehr.“ Dann, so Hagenbruch, sei auch der Anbau und Verkauf von regionalen Produkten Utopie.

Der vor 20 Jahren beschlossenen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, den Flächenverbrauch bis zum Jahr 2020 auf 30 ha pro Tag zu senken, bescheinigte sie, gescheitert zu sein. „Mit welchem Recht betonieren wir unsere Lebensgrundlage zu und importieren Lebensmitteln aus ärmeren Ländern?“, provozierte die Referentin, die vorrechnete, dass wir in den vergangenen 50 Jahren mehr Flächen verbraucht haben als 80 Generationen zuvor. „Wir brauchen einen effektiven gesetzlichen Schutz für landwirtschaftliche Flächen“, lautet ihre Forderung, die sie nicht als Kampfangebot gegen die Wirtschaft und die Kommunen verstanden wissen will. Das „Bündnis Bodenschutz“ setzte sich vielmehr dafür ein, die Innenstadtentwicklung zu fördern, statt fruchtbaren Boden zu versiegeln.

Mittlerweile unterstützen das bundesweite Bündnis und dessen Ziele 35 Organisationen. Neben BUND und NABU, Bürgerinitiativen und Kreisbauernverbänden zählt auch der Regionalbauernverband Starkenburg dazu.