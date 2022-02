Innenminister: Zahl der Straftaten in Hessen erneut gesunken

Hessen. Die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten ist in Hessen im fünften Jahr in Folge erneut gesunken. Im Jahr 2021 sind insgesamt 336 030 Straftaten gezählt worden, teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden mit. Das seien 6393 Fälle weniger als im Vorjahr (-1,9 Prozent) und der niedrigste Wert seit dem Jahr 1980.

Die Kriminalitätsbelastung sei mit 5340 Straftaten pro 100 000 Einwohner ebenfalls erneut zurückgegangen (2020: 5446). Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist damit auf einem historischen Tiefstand, erklärte der Minister. 65,6 Prozent der polizeilich bekannt gewordenen Straftaten seien im vergangenen Jahr aufgeklärt worden. Das sei der höchste jemals gemessene Wert seit Einführung der Kriminalstatistik im Jahr 1971.