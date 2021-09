Inklusiver Unterricht an Bergsträßer Grundschulen

Bergstraße. Für Eltern von Kindern mit einer Entwicklungsverzögerung oder einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung stellt sich vor der Einschulung manchmal die Frage, ob eine Beschulung an einer Förderschule oder an einer allgemeinen Grundschule sinnvoller ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 30. September um 18.30 Uhr findet eine Online-Informationsveranstaltung zum Thema „ Inklusiver Unterricht an Allgemeinen Schulen“ statt. Dazu eingeladen sind insbesondere Eltern, die ihr Kind im Schuljahr 2022/23 an einer allgemeinen Schule inklusiv beschulen lassen möchten, aber auch Bürger, die sich grundsätzlich für das Thema interessieren.

Die Veranstaltung wird von der Lebenshilfe Lampertheim und Ried (Frühförder- und Beratungsstelle des Kreises) in Kooperation mit der Behindertenhilfe Bergstraße, EUTB Bergstraße, der Nieder-Ramstadter Diakonie, der Sonnenkinder Elterninitiative Handicap sowie von „Wir dabei!“ organisiert. Unterstützt und eröffnet wird die Online-Veranstaltung von Landrat Christian Engelhardt.

Eltern und Grundschul-Lehrer werden von ihren Erfahrungen mit inklusiver Beschulung berichten. Aber auch formale Abläufe sollen erklärt werden, also beispielsweise wie eine Schulbegleitung für das Kind beantragt wird. Teilnehmer können Fragen stellen oder auch Bedenken äußern. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2