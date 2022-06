Infos zum Thema Brustkrebs

Bergstraße. Brustkrebs ist heute die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland: Etwa eine von acht Frauen bekommt im Laufe ihres Lebens die Diagnose Mammakarzinom. Dabei steigt zwar das Risiko mit zunehmendem Alter, aber auch sehr junge Frauen können betroffen sei. Wenn Brustkrebs frühzeitig erkannt wird, können dank neuer Therapien 95 Prozent der Betroffenen geheilt werden. Entscheidend sind regelmäßige Vorsorgen und spezialisierte Behandlungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach zwei Jahren digitaler Veranstaltungen lädt das Brustzentrum Bergstraße am Kreiskrankenhaus in Heppenheim wieder zu einer kostenlosen Präsenzveranstaltung des jährlichen Aktionstages für Frauengesundheit am Freitag, 8. Juli, 15 bis 17.30 Uhr, in das Wicom-Forum im Alten E-Werk in Heppenheim in der Liebigstraße 24 ein.

Bei dieser Gelegenheit können sich alle Interessierten und Betroffenen über den aktuellen Stand der Wissenschaft zum Thema Brustkrebs informieren, sich austauschen und das Netzwerk aus Medizin, Psychoonkologie, Onkologischer Fachpflege und Selbsthilfe kennenlernen. Neue Entwicklungen der Therapie, wie die Präzisionsonkologie, werden vorgestellt und eine Modenschau zeigt, dass eine Frau trotz Erkrankung nicht an Lebensqualität einbüßen muss. red