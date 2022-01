Informationen für Schlaufüchse

Hallo, liebe Kinder! Schon als ich ein kleiner Babyfuchs war, gab es bei mir zu Hause im Fuchsbau den BA. Sobald ich lesen konnte habe ich jeden Tag ein paar Berichte gelesen und so schon sehr früh meine Leidenschaft für die Zeitung entdeckt. Mit der Zeit lernte ich auch, wie wichtig das Zeitunglesen überhaupt ist. Heutzutage kommt man ja durch das Internet ganz einfach an Informationen jeglicher Art heran, aber eine Frage müsst ihr euch beim Lesen immer stellen: Kann ich der Quelle – also demjenigen, der mir die Informationen gibt – vertrauen, also sind die Informationen überhaupt wahr?

Fred Fuchs © MM

Im Internet eine gute und vertrauensvolle Quelle zu finden, das ist nicht immer leicht, aber es gibt eine ganz einfache Lösung: die Zeitung. Jede Zeitung ist nämlich verpflichtet, sich an die Wahrheit und an die Fakten zu halten – ihr könnt beim BA also sicher sein, dass die Informationen stimmen.

Deshalb ist es auch ganz wichtig, schon so früh wie möglich mit dem Zeitunglesen anzufangen, so wie ich es getan habe. Dazu gibt es im BA auch einige Seiten, die vor allem für euch Kinder interessant sind, zum Beispiel meine Artikel, die Kindernachrichten, oder jeden Samstag eine ganze Seite für Kinder. Auch für Jugendliche ist gesorgt durch die Jugendredaktion des BA: die BAnane.

Ihr seht, es gibt ein großes Angebot für euch und eure Freunde, die vielleicht noch nie Zeitung gelesen haben. Um euch weiterhin für die Zeitung zu begeistern, gibt es dieses Jahr wieder das Projekt „Klasse Kids“, bei dem sich eure Grundschule anmelden kann. Wenn eure Klasse an dem Projekt teilnimmt, dann werdet ihr noch viel mehr über die Zeitung lernen und sogar selbst kurze Berichte schreiben, so wie ich sie jeden Tag verfasse. Wer weiß, vielleicht steckt in einem von euch ein kleiner Reporter… cd

