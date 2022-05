Infomobil der Bahn kommt in den Kreis

Bergstraße. An vier Terminen im Juni will die Bahn mit einem Infomobil zur geplanten Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim im Kreis Bergstraße Station machen: am Montag, 13. Juni, in Langwaden am Dorfgemeinschaftshaus, am Mittwoch, 22. Juni, in Lorsch am Museumszentrum, am Montag, 27. Juni, in Lampertheim am Europaplatz und am Mittwoch, 29. Juni, in Einhausen am Juxplatz in der Ortsmitte. Jeweils zwischen 12 und 19 Uhr haben die Bürger die Möglichkeit, sich über die Planungen aus Sicht der Bahn zu informieren und mit den Projektmitarbeitern zu sprechen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. kel

