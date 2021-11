Infoabend der Schillerschule

Bensheim. Wie geht es für mein Kind nach der vierten Klasse weiter? Diese Frage beschäftigt derzeit die Eltern der jetzigen Viertklässler. Am Montag (29.) um 19 Uhr bietet die Schillerschule einen Informationsabend an, der Interessierten einen Einblick in die Arbeitsweise der 5. Klassen der Schillerschule bietet – aufgrund der Pandemielage findet die Veranstaltung online statt. Damit alle interessierten Eltern am Infoabend teilnehmen können, wird auf der Homepage der Schule ein Link zur Einwahl veröffentlicht. Schulleiterin Veronika Schneider und das Team der fünften Klassen stellen die Methoden und Fördermöglichkeiten vor. Gerne werden wir Fragen beantwortet. Der Tag der offenen Tür ist für 15. Januar, 10 bis 13 Uhr geplant. Weitere Infos – auch zur pandemiebedingten Entwicklung – unter www.schillerschule-bensheim.de

