Info-Veranstaltung zum toten Winkel in Bensheim

Bergstraße. Der Kraftfahrerkreis Südhessen in der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) lädt an diesem Samstag, 23. Oktober, zu einer Informationsveranstaltung ein, die der Sicherheit im Straßenverkehr und konkret den Gefahren des toten Winkels gewidmet ist. Die Veranstaltung findet im Zeitraum von 10 bis 15 Uhr auf dem Beauner Platz in Bensheim statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dort soll mit Hilfe von zwei Lastkraftwagen und einem Fahrradsimulator der Blick aus einem Lkw-Führerhaus veranschaulicht werden, um darauf aufmerksam zu machen, wie die Sicht des Fahrers auf das Geschehen im Straßenverkehr durch den toten Winkel gemindert wird. „Es ist wichtig, dass alle Straßenverkehrsteilnehmer über eine solche mögliche Situation aufgeklärt werden. Viele Unfälle, besonders mit Zweiradfahrern, können und müssen mit Hilfe konstanter Aufklärung verhindert werden“, erläutert Franco Filippone, Gründer des ver.di-Kraftfahrerkreis Südhessen, in einer Pressemitteilung. In seinem beruflichen Alltag als Kraftfahrer ist er täglich mit den gefährlichen Situationen im Straßenverkehr, die in Folge des toten Winkels entstehen, konfrontiert.

Informationsstände und Aktionen rund um das Thema Verkehrs- und Fahrradsicherheit sind ebenfalls am Samstag auf dem Beauner Platz anzutreffen. Dabei geht es ganz allgemein um Verkehrssicherheitsthemen sowie konkret um die Sicherheit von Fahrrad- und Pedelec-Fahrern. Über einen aktiven Austausch mit Bürgern freuen sich die ver.di, der Automobilclub ACE, die Kirche für Fernfahrer, die Polizei Südhessen und der Deutsche Gewerkschaftsbund Hessen-Thüringen. Darüber hinaus werden Fahrrad-Kuriere spannende Einblicke in ihren beruflichen Alltag gewähren. Ebenfalls wird das neue Positionspapier des Kraftfahrerkreises Deutschland vorgestellt.

„Die aktuellen Arbeitsbedingungen in unserer Branche sind derzeit nicht zufriedenstellend. Wir möchten in dem Zuge darauf aufmerksam machen und zum Austausch einladen“, betont Franco Filippone.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als weiter Aktion werden vor Ort Christophorus-Plaketten gestanzt, der entsprechende Erlös geht an die Kinderintensivpflege-Einrichtung „Bärenfamilie“ in der Kreisstadt Heppenheim. red