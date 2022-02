Infektionen mit neuen Höchstwerten

Bergstraße. Bergstraße. Die Prognosen der Wissenschaftler bestätigen sich. Schon vor Wochen hatte sie eine stark steigende Zahl von Corona-Infektionen vorhergesagt, deren Spitze erst Ende Februar erreicht sein werde.

Teil eins der Prognose wird durch die auch im Kreis Bergstraße stetig steigenden Infektionszahlen bestätigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge gestern einen Wert von 1141,6. Ob die Wissenschaftler auch mit der zweiten Prognose vom Höhepunkt der Entwicklung zum Monatsende recht behalten, muss die Zukunft zeigen.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 34 Betten belegt - davon fünf mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen ein Patient eine invasive Beatmung benötigt.

19 445 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 852 607. Die Inzidenz lag bei 1684,4. Insgesamt 8926 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind acht mehr als am Vortag. red

