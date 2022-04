Infektionen im Kreis Bergstraße gehen zurück

Bergstraße. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße ist rückläufig. Das Robert-Koch-Institut (RKI) nannte gestern für die Sieben-Tage-Inzidenz einen Wert von 816,6.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 34 Betten belegt – davon zwei mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen aktuell kein Patient eine invasive Beatmung benötigt.

3475 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg auf 1 615 170. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 786,6. Insgesamt 9769 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht. red