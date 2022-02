Ines Weyand führt jetzt Hessenmetall

Darmstadt. Im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wählten die Mitgliedsunternehmen der Hessenmetall-Bezirksgruppe Darmstadt und Südhessen Ines Weyand zu ihrer neuen Vorsitzenden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie folgt auf Claus Lau, der aus beruflichen Gründen nicht weiter als Vorsitzender zur Verfügung steht. Nach der Wahl bedankte sich Ines Weyand für das in sie gesetzte Vertrauen und sprach in ihrer Antrittsrede über die Leitlinien für die künftige Verbandsarbeit.

CO2-Ausstoß weltweit senken

Ines Weyand © Fotostudio Colin

„Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind bereits die Megathemen für die nächsten Jahrzehnte. Wenn wir wirklich etwas global bewegen wollen, dann müssen wir helfen, den CO2-Ausstoß nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ländern wie China, den USA oder Indien zu senken. Unsere innovative Metall- und Elektro-Industrie hat das Know-how, um ressourcenschonende Produkte und Technologien herzustellen und zu exportieren“, sagte Ines Weyand.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Die Rahmenbedingungen dafür bei uns vor Ort müssen jedoch so gestaltet sein, dass weniger Emissionen und Wachstum nicht gegenseitig ausgeschlossen werden. Wir sind überzeugt, dass Klima- und Umweltschutz am besten marktwirtschaftlich fair funktionieren. Wir können es schaffen, trotz Wachstum weniger Emissionen zu verursachen und mit guten Arbeitsplätzen unseren Wohlstand in der Region erhalten“.

Fachkräftemangel begegnen

Eine weitere Entwicklung, die die Metall- und Elektro-Industrie mit Sorge verfolgt, ist der zunehmende Fachkräftemangel. „Die Unternehmen sind im Wettbewerb um die besten Fachkräfte der Zukunft, die sich den attraktivsten Standort selbst aussuchen können“, beschrieb Ines Weyand die Situation in Südhessen. „Daher benötigen wir vor Ort einen zügigen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsträger, die schnellere Ausweisung von mehr Gewerbe- und Wohnflächen, eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren sowie eine unternehmerfreundliche Standortpolitik.“

Ines Weyand dankte ihrem Vorgänger Claus Lau, der besonders die Themen digitaler Strukturwandel, Industrie 4.0 und Künstliche Intelligenz mit neuen Ideen, Impulsen und Formaten für den Verband vorangetrieben habe.

Sein ehrenamtliches Engagement für die südhessischen Verbände wird Lau als Vorsitzender des Unternehmerverbandes Südhessen fortführen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Auf die konjunkturelle Entwicklung ging Professor Michael Grömling in seinem Vortrag „Perspektiven der deutschen Wirtschaft für 2022 – ein neuer Anlauf in die Normalität?“ ein. „Die wieder stark aufflammenden Infektionen werden im Winterhalbjahr 2021/2022 die deutsche Konjunktur ein weiteres Mal belasten. In den konsumnahen Dienstleistungsbereichen würgen die Pandemie und die Zurückhaltung der Kunden erneut die Erholung ab.“

Die Industrie leide nach wie vor unter Produktionsstörungen infolge fehlender Vorleistungen. Pandemiebedingte Ausfälle von Mitarbeitern könnten dies nun verstärken, berichtete Grömling. Er ist Senior Economist im Kompetenzfeld Internationale Wirtschaftsordnung und Konjunktur beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.

Aufgestauter Konsum

„Gleichwohl gehen die Unternehmen mit hoher Zuversicht in das neue Jahr. Das stellt ein mutmachendes Erwartungsumfeld für die deutsche Konjunktur dar. Aufgestauter Konsum und längst überfällige Investitionen warten auf ihre Realisierung. Diese Nachholbedarfe nähren den Optimismus – trotz der gewaltigen fünften Infektionswelle“, betonte Grömling. red