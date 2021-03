  Industrie- und Handelskammertag übt scharfe Kritik an jüngsten Corona-Beschlüssen

Hessen. Der hessische Industrie- und Handelskammertag (HIHK) hat die neuen Maßnahmen in der Corona-Pandemie scharf kritisiert. "Die Beschlüsse sind frustrierend für Hessens Wirtschaft", sagte HIHK-Präsident Eberhard Flammer am Donnerstag in Wiesbaden. "Sie geben den hessischen Betrieben nach quälend langen Wochen kaum Perspektiven, dafür jede Menge Fragezeichen."

Viele Unternehmen könnten den Ruf nach einer erneuten Kraftanstrengung nicht mehr hören, mahnte Flammer. "Sie sind ausgezehrt." Der HIHK fordere deswegen schnellere Öffnungen und einen wirklich verlässlichen Öffnungsplan für alle Branchen. Zudem müsse es eine schnellere Zulassung und Beschaffung von Tests sowie zügigeres Impfen geben.

"Wir brauchen endlich politische Entscheidungen, die das Verhältnis von Gesundheitsschutz und Wirtschaften langfristig tragfähig machen", betonte der HIHK-Präsident. Der pauschale Lockdown für hessische Betriebe werde von Tag zu Tag unverhältnismäßiger.