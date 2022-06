Indische „Weltwärts“-Freiwillige an der Bergstraße im Einsatz

Bergstraße. Nach knapp acht Monaten an der Bergstraße hieß es jetzt Abschied nehmen für die drei indischen „Weltwärts“-Freiwilligen der Karl-Kübel-Stiftung, die mit vielen wertvollen Erfahrungen zurück in ihre Heimat reisten.

„Ich habe mehr Selbstvertrauen gewonnen“, sagt Namrata Jena (28) stolz, die im Frühjahr allein nach Italien gefahren ist, um sich unter anderem Rom anzusehen. Früher hätte sie sich so etwas nicht zugetraut. Ab jetzt schon. Und nicht nur sie, auch Apoorv Saini und Ammu Biji erzählen, dass sie selbstbewusster und selbstständiger geworden sind. „Heute kann ich auch mal ohne schlechtes Gewissen Nein sagen“, so Apoorv.

Gemeinsam mit Namrata war der 27-Jährige bei der Darmstädter Tafel im Einsatz, hat dort Lebensmittel sortiert und an bedürftige Menschen verteilt und ihnen ein offenes Ohr geschenkt. Die Arbeit im Team und der Austausch mit vielen unterschiedlichen Menschen haben Apoorv offener werden lassen und dazu geführt, dass er heute Dinge aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Namrata nickt, auch sie hat der Umgang mit den Menschen sensibilisiert.

Ammu, die bei der Behindertenhilfe Bergstraße in Lorsch Erfahrungen gesammelt hat, kann das nur bestätigen: „Mein Freiwilligendienst hat meine Sicht auf Menschen mit Behinderungen verändert und mir gezeigt, wie selbstständig sie leben und arbeiten können.“

Die 24-Jährige stand den Mitarbeitern in der Montagegruppe zur Seite und war unter anderem für die Endkontrolle zuständig. Der Einsatz habe ihr viel Freude gemacht, auch wenn es anfangs nicht so leicht mit der Verständigung gewesen sei.

„Ein absoluter Gewinn“

Für die Behindertenhilfe ist „der Austausch mit den Freiwilligen, das Kennenlernen neuer Kulturen und das Entstehen von Freundschaften ein absoluter Gewinn“, sagt Martin Kersjes, Werkstattleiter in Lorsch. Bislang habe die Behindertenhilfe durchweg positive Erfahrungen mit dem „Weltwärts“-Programm gemacht.

Untergebracht waren die Freiwilligen in den vergangenen Monaten bei Gastfamilien. So erhielten sie einen Einblick in den deutschen Familienalltag und die hiesige Kultur. Deutsche Küche und Geschichte, die Weihnachtszeit, Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung – für die drei gab es viel zu entdecken und auszuprobieren.

Schwimmen und Radfahren

Ammu lernte hier zum Beispiel schwimmen und Fahrrad fahren. So ein interkultureller Austausch ist für alle Beteiligten eine Bereicherung: für die Freiwilligen, die Einsatzstellen und die Gastfamilien. Ammus Gastmutter Gerda Brunnengräber aus Lorsch sagt: „Es erweitert den Horizont.“ Gemeinsame Kochabende, Gespräche und Unternehmungen haben die beiden nähergebracht und Einblicke in die jeweilige Kultur ermöglicht.

Auch die Gasteltern von Apoorv und Namrata, Nicola und Sebastian Krümpelmann aus Darmstadt, empfanden die gemeinsamen Zeit als einen Gewinn. „Gerade in Krisenzeiten ist es schön, voneinander zu lernen“, so Sebastian Krümpelmann.

„Es freut uns, dass alle von diesem Austausch profitieren“, sagt Kirsten Sames von der Karl-Kübel-Stiftung. Sie und ihre Kollegin Monika Gerz stehen allen Beteiligten als Mentorin beziehungsweise Ansprechpartnerin zur Seite.

Neben dem interkulturellen Austausch und Lernen soll der „Weltwärts“-Freiwilligendienst Süd-Nord dazu beitragen, dass die Teilnehmer sich in ihrem Heimatland mit dem erworbenen Wissen und den neuen Erfahrungen für andere Menschen einsetzen und Denkanstöße geben. Das wird sicherlich geschehen. Ammu möchte künftig in Indien zum Beispiel weiterhin mit behinderten Menschen arbeiten.

Für alle war die Zeit hier an der Bergstraße eine sehr interessante und lehrreiche Erfahrung, die sie nicht missen möchten. Namrata: „Es war eine meiner besten Entscheidungen.“

Gastfamilien gesucht

Im September kommen sechs neue Süd-Nord-Freiwillige an die Bergstraße, um sich in verschiedenen Einsatzstellen von Darmstadt bis Lorsch zu engagieren. Zum ersten Mal werden auch Freiwillige von den Philippinen dabei sein. Für alle sechs sucht die Karl-Kübel-Stiftung für den Zeitraum von September bis April 2023 Gastfamilien. red