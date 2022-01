In Workshop Frühlingssträuße binden

Schlierbach. In einem Workshop der Kreisvolkshochschule Bergstraße verarbeiten die Teilnehmer gemeinsam Schnittblumen zu einem bunten Strauß. Wer Floristen-Werkzeug hat, sollte Rebschere, Bandschere und Messer mitbringen. Rückfragen bei der Dozentin sind unter 06255/9689588 möglich.

Der Kurs läuft am Sonntag, 23. Januar, von 10 bis 12.30 Uhr in Schlierbach, Jägersgarten 15, in einer kleinen Gruppe unter Einhaltung der erforderlichen Hygienevorschriften statt. Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße unter 06251 17296-0 oder über kvhs-bergstrasse.de.