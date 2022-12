In Vereinsheim in Pfungstadt eingebrochen

Pfungstadt. Nachdem Kriminelle zwischen Mittwochmittag (30.11), 16.15 Uhr und Donnerstagmittag (1.12.), 16 Uhr, in ein Vereinsheim in der Straße "Zu den Sportplätzen" in Pfungstadt eingebrochen sind, ermittelt nun die Kripo.

Die Täter verschafften sich unter Anwendung von Gewalt Zutritt zum Gebäude über die Eingangstür. Anschließend durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und fanden nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld, einen Laptop und alkoholische Getränke. Mit ihrer Beute flüchteten die Kriminellen unerkannt vom Tatort.

Nach momentanem Kenntnisstand verursachten die Diebe einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.