In Tankstelle in Lampertheim eingebrochen / 25-Jähriger festgenommen

Lampertheim. Anwohner haben in der Nacht zum Freitag (24.06.), gegen 1 Uhr, den Einbruch in eine Tankstelle in der Mannheimer Straße in Lampertheim gemeldet, wie die Polizei berichtet.

Die alarmierten Polizeistreifen konnten kurz darauf am Tatort einen 25 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug der Verdächtige mittels Steinen eine Scheibe zum Verkaufsraum der Tankstelle ein und entwendete dort anschließend Zigaretten und Süßigkeiten.

Der Mann wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls zu verantworten haben.