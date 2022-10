In Studentenwohnheim in Darmstadt eingebrochen

Darmstadt. Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben ungebetene Besucher in den zurückliegenden Tagen ihr Unwesen in einem Studentenwohnheim in der Stephanstraße in Darmstadt getrieben. Dort haben sie sich Zugang zu einer Wohnung verschafft und unter anderem einen E-Scooter, Elektronik und ein Fernsehgerät gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen reicht die Tatzeit bis zum Sonntag (25.9.) zurück. Am Dienstagabend (4.10.) wurde der Diebstahl bemerkt und die Polizei verständigt. Das Kommissariat 43 ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die möglicherweise den Abtransport der sperrigen Gegenstände beobachten konnten.

Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.