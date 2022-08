In Mörlenbach brennt die Waldorfschule

Mörlenbach. Das Gebäude der Waldorfschule in Mörlenbach brennt seit dem frühen Freitagmorgen. Anwohner hatte nach Angaben der Polizei gegen 4 Uhr den Feuerschein bemerkt und Feuerwehr sowie Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot aus. Das freistehende Holzgebäude steht in Vollbrand. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Freie Schule Laubenhöhe hatte zum Schuljahr 2018/2019 den Unterricht aufgenommen, zunächst in Containern sowie angemietete Klassenräume in der Weschnitztalschule. Der Neubau in Holzbauweise ist in den vergangenen Monaten mit viel Eigenhilfe errichtet worden.