Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter Eintracht hat am Sonntag (28.11.) beim 2:1 (1:0) über den 1. FC Union Berlin in letzter Sekunde den ersten Heimsieg der Saison gefeiert. Nach der 1:0-Führung der Frankfurter durch das erste Saisontor von Djibril Sow (22.) und weiteren klaren Chancen kamen die Berliner durch einen von Max Kruse verwandelten Foulelfmeter (62.) zum glücklichen Ausgleich. Den Siegtreffer erzielte Evan Ndicka in der fünften Minute der Nachspielzeit.

