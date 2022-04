In Kiosk in Hemsbach eingebrochen / Zeugen gesucht

Hemsbach. Zwischen dem vergangenen Freitag, gegen 18.30 Uhr und Samstag, gegen 09.40 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in der Bray-sur-Seine-Straße in Hemsbach verschafft und einen Schaden von mehr als 2500 Euro verursacht. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe des Kiosks ein und gelangten so in das Innere, wie die Polizei berichtet. Hier entwendeten die Täter etwa 150 Euro Bargeld, mehrere Flaschen alkoholischer Getränke sowie ein Laptop und ein Handy. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

