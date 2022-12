In Hessens Gefängnissen sitzen pro Monat etwa 4200 Häftlinge

Wiesbaden. In den 16 hessischen Gefängnissen haben im Jahr 2022 monatlich im Durchschnitt rund 4200 Häftlinge gesessen. Zwischen Januar und Oktober 2022 betrug die Belegungsfähigkeit im Durchschnitt 80 Prozent, wie das Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mitteilte. Das setze eine Belegung aller Doppelhafträume mit zwei Personen voraus. In Hessen bestehe aber grundsätzlich ein Anspruch auf Einzelunterbringung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter den Häftlingen waren 56 Insassen, die in einer hessischen Justizvollzugsanstalt in Sicherungsverwahrung untergebracht sind. Das entspricht laut Ministerium einer Auslastung von rund 93 Prozent der in Hessen bestehenden Haftplätze für dazu verurteilte Straftäter.

Sicherungsverwahrung verhängen Gerichte anders als Haft nicht als Strafe, sondern als präventive Maßnahme. Sie soll die Bevölkerung vor Tätern schützen, die ihre eigentliche Strafe für ein besonders schweres Verbrechen verbüßt haben, aber weiter als gefährlich gelten. Die Täter können theoretisch unbegrenzt eingesperrt bleiben. Die Bedingungen müssen deutlich besser sein als im Strafvollzug, zudem muss es ein größeres Therapieangebot und Betreuung geben. Sicherungsverwahrung kann mit dem Gerichtsurteil oder nachträglich angeordnet werden.